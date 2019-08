Gebrauchtwagen reif für die Insel

Die Online-Gebrauchtwagen-Plattform "heycar" expandiert in das Vereinigte Königreich. Ab sofort können Gebrauchtwagenkäufer in England, Wales, Schottland und Nordirland Gebrauchtwagen mit Garantie bei www.heycar.co.uk finden. Gesellschafter der Mobility Trader Holding GmbH sind mit 80 Prozent die Volkswagen Financial Services AG und mit 20 Prozent die Daimler Mobility AG.



"Wir freuen uns, dass heycar der erste Schritt der internationalen Expansion gelungen ist. Nach der positiven Entwicklung in Deutschland wollen wir Händler und Kunden im Vereinigten Königreich ebenso erfolgreich bedienen und somit auch unser Gebrauchtwagengeschäft ausbauen", sagt Frank Fiedler, CFO der Volkswagen Financial Services AG.



Auf der Online-Plattform werden Fahrzeuge aller großen Automobilmarken durch Partnerschaften mit Qualitätshändlern angeboten. Alle Fahrzeuge verfügen über eine Garantie, sind jünger als acht Jahre und haben weniger als 100.000 Meilen zurückgelegt. heycar bietet nach eigenen Angaben eine "einfache Lösung mit nutzerfreundlicher Bedienbarkeit", die es Käufern ermöglichen soll, einen passenden Gebrauchtwagen zu finden und die entsprechende Finanzierungsrate zu kalkulieren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 14.08.2019