"Gelbe Engel" für Zweiräder

Der berüchtigte Plattfuß am Fahrrad ist lästig. Eine Service-App mit Pannen-Dienst kann den Ärger aber lindern. Die "FahrradPass-App" der Firma Wertgarantie bietet schnelle Hilfe an und zeigt Standort, Adresse sowie den kürzesten Weg zur nächsten Werkstatt - damit der Schaden schnell behoben und der Radausflug ohne große Verzögerungen fortgesetzt werden kann.



Sollte sich der Schaden nicht ohne Weiteres beheben lassen und eine Weiterfahrt nicht möglich sein, können Radfahrer in Deutschland und Österreich über die App einen Abholdienst, den sogenannten Pick-up-Service, kontaktieren. Die "gelben Engel für Zweiräder" bringen Fahrer und Fahrrad sicher zum Ausgangspunkt der Tour, zur nächsten Werkstatt oder nach Hause.



Nach Aktivierung über die App kann der Service ein halbes Jahr lang kostenfrei genutzt werden. "Darauf sind wir besonders stolz", betont Marco Brandt, Bereichsleiter Digital Business bei Wertgarantie. Der Pick-up-Service sei bisher Bestandteil des Produkts E-Bike-Komplettschutz - doch über die App könne der Anbieter diesen allen Nutzern, unabhängig davon, ob jemand Wertgarantie-Kunden ist oder nicht, sechs Monate kostenfrei und außerdem zusätzlich für unmotorisierte Fahrräder offerieren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 17.07.2019