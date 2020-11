Geld vom Staat für vernetzte Wallbox

Wer sich für sein Elektroauto eine vernetzte Wallbox kauft, erhält bald eine staatliche Prämie im hohen dreistelligen Bereich. Die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur und die KfW haben die Förderfähigkeit der Volkswagen-Wallboxen ID. Charger Connect und ID. Charger Pro offiziell bestätigt. Damit erhalten Käufer in Deutschland ab dem 24. November 2020 eine Prämie in Höhe von 900 Euro pro Wallbox.



Durch die Förderung werden vernetzte Wallboxen fast immer zur günstigeren Wahl. So ist der geförderte, vernetzte ID. Charger Connect unter dem Strich mehr als 700 Euro günstiger als die nicht vernetzte, nicht geförderte Basisversion des ID. Chargers. Die vollständige Liste der förderfähigen Wallboxen kann man sich auf der Internetseite der KfW unter www.kfw.de anschauen.



Der Antrag auf Förderung muss vor dem Kauf der Wallbox gestellt werden. Kunden nutzen dafür ab dem 24. November 2020 das KfW-Zuschussportal (www.kfw.de/440-zuschussportal) und wählen dort das Programm "Ladestationen für Elektroautos - Wohngebäude" aus.



Bei der Antragstellung muss der gewünschte ID. Charger bereits mit angegeben werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 09.11.2020