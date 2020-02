Genesis GV80: Reifengeräusche bleiben draußen

Das Abrollgeräusch der Reifen kann je nach Reifen und Straßenbelag beim Autofahren sehr störend wirken. Samsung-Tochter Harman und Hyundai haben dieser akustischen Belästigung den Kampf angesagt und das laut eigenen Angaben weltweit erste System zur aktiven Straßenlärmunterdrückung in einem Serienfahrzeug eingeführt.



Road Noise Active Noise Control (RANC) heißt das System, das im neuen Genesis GV80 wohltönenden Klang zulässt, nervigen Lärm aber unterdrückt. Bisherige Methoden wirkten sich negativ aufs Fahrzeuggewicht und damit auf Verbrauch und Emissionen aus.



RANC dagegen ist federleicht, denn es besteht aus Beschleunigungssensoren entlang der Aufhängung und des Fahrgestells, deren Referenzsignale dazu verwendet werden, um die in die Kabine übertragenen Geräusche zu analysieren und ein Gegengeräusch zu erzeugen.



Weil das innerhalb von Millisekunden funktioniert, kann der Lärm die Ohren der Insassen nicht erreichen. Außerdem überwachen sogenannte Fehlermikrofone ständig die Klangsituation an jedem Sitzplatz und gewährleisten eine möglichst angenehme Fahrt für alle Insassen.

