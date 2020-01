Auto-Messen befinden sich auf dem absteigenden Ast. Betroffen ist nicht nur die IAA in Frankfurt am Main, sondern auch der Genfer Auto-Salon. Für mehr und mehr Marken ist die Messe längst gesungen. In diesem März werden mehrere wichtige Hersteller der Autoshow am Genfer See fernbleiben, darunter Ford und die drei PSA-Marken Opel, Peugeot und Citroen, berichtet die "Automobilwoche".

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 14.01.2020