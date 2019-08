Geschmackssache: Gebrauchtwagen mit Garnelen

Liebe geht durch den Wagen. Die Vervollständigung der Suchanfrage von "Gebrauchtwagen mit G?" fördert allerlei kuriose Ergebnisse zutage, von Gebrauchtwagen mit Garnelen über die Großmutter bis zur Gaststätte. Und daraus haben die Spezialisten von heycar jetzt einen pfiffigen Werbe-Spot gestrickt.



Und worum geht es in dem Clip? "Etwas überspitzt zeigen wir: Wer im Internet einfach drauflos sucht, bekommt viel geboten - nur nicht unbedingt das, was er tatsächlich sucht", sagt Markus Kröger, CEO von heycar. Wer aber einen Gebrauchtwagen suche, für den zählen vor allem Vertrauen und Sicherheit. "Wer nach Gebrauchtwagen mit Garantie sucht, findet heycar. Diese Botschaft bereiten wir mit dem Spot visuell auf", so Kröger.



Für den Auftritt der Marke bedeutet der neue Spot auch eine Richtungsänderung. "Die neue Bildsprache spricht die Zuschauerinnen und Zuschauer mit subtilem Humor an und holt sie über eine bekannte User-Erfahrung ab: bei Suchen über Google, Siri und Co. kommen oft die verrücktesten Sachen heraus", sagt Carsten Riedel, Brand Manager bei heycar.



Der Spot wird ab sofort im Rahmen einer Kampagne gelauncht. Neben dem TV-Start in Spartensendern geht die Kampagne auch mit Radio-Spots, Digitalformaten und Audio-Werbung live. Ab Mitte September 2019 kommen reichweitenstarke TV-Sender hinzu. Lokal unterstützt wird die Kampagne durch eine Live-Marketing-Aktion in mehreren Großstädten. Und vielleicht werden ja frische Garnelen zum visuellen Vergnügen gereicht.

