Gesucht: Der Eco-Champ 2019

Mercedes-Benz Omnibusse sucht den Superstar - aber nicht in Sachen Gesang oder Tanz, sondern den mit dem niedrigsten Verbrauch. Konkret gesagt: Es geht um den Tourismo-Fahrer, der seinen Bus am sparsamsten pilotiert.



Der "Eco Champ 2019" wird auf eine sehr einfache Weise gekürt: Teilnehmer, die mindestens 3.000 Kilometer mit einem aktuellen Modell des Reise-Hochdeckers zurückgelegt haben, schicken ein Foto des Displays ein, auf dem der Kilometerstand und der Durchschnittsverbrauch in Liter je 100 Kilometer zu erkennen sind. Wohin das Bild gehen soll, ist auf www.mercedes-benz-bus.com/eco-champ zu sehen.



Zu gewinnen gibt es neben der Ehre natürlich auch etwas Materielles: nämlich vier Mercedes-Benz Mountainbikes mit leichtem Carbonrahmen samt passendem Zubehör.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 02.08.2019