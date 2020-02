Gesucht: Der Fahrsicherheits-Profi 2020

Geschick, Gefühl und eine sichere Fahrweise zeichnen gute Autofahrer aus. So wie den Fahrsicherheits-Profi, den ADAC und Continental im Rahmen ihrer Kooperations-Aktion "Partner für mehr Sicherheit" suchen. Und der Sieger kann sich über einen 1er BMW freuen.



Interessenten können sich bis zum 3. Mai unter www.adac.de/fahrsicherheitsprofi anmelden. Die Vorrundenveranstaltungen finden im Juni und Juli in Linthe, Weilerswist, Gründau, Schlüsselfeld, Nohra (Grammetal) und Augsburg statt. Das Finale wird vom 23. bis 26. Juli im ADAC Fahrsicherheitszentrum in Hannover ausgetragen. Dabei geht es jeweils um Energiesparrunden, Geschicklichkeits- und Geländeparcours müssen bewältigt werden und der Umgang mit Assistenzsystemen. Außerdem steht ein theoretischer Test auf dem Prüfprogramm.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.02.2020