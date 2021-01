Gesucht und gefunden: Deutschlands Kilometerfresser

Egal, ob zum Einkaufen oder für die Fahrt zum Arbeitsplatz: Ohne Auto geht es nicht. Gerade in Zeiten von Corona meiden viele Menschen Bus und Bahn und setzen sich stattdessen lieber hinter's Steuer. Dabei werden zum Teil große Distanzen zurückgelegt. Doch in welchem Bundesland sind die größten Kilometerfresser unterwegs?



Autofahrer aus Mecklenburg-Vorpommern legen im Jahr durchschnittlich 12.813 Kilometer zurück. Und damit stehen sie bundesweit auf der Pole Position. Das sind beispielsweise 3.268 Kilometer mehr als Berliner mit dem Auto fahren. Im Bundesdurchschnitt legen Check24-Kunden nach eigenen Angaben 11.387 Kilometer pro Jahr mit ihrem Pkw zurück.



Fahrzeughalter aus den Stadtstaaten sind mit ihrem Pkw weniger unterwegs als Kunden aus den Flächenländern. Im Kfz-Versicherungsvergleich geben sie im Schnitt eine knapp 1.500 Kilometer geringere Jahresfahrleistung an.



Die zurückgelegten Kilometer können auch ganz schön ins Geld gehen. "Einige Kfz-Versicherungen erstatten zu viel gezahlte Beiträge für ungenutzte Kilometer, wenn Versicherungsnehmer nach der Vertragslaufzeit ihre tatsächliche Fahrleistung melden", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei Check24.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 19.01.2021