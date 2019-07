Gipfelsturm der Giganten

Sie sind die größten Bergsteiger unter den Fahrzeugen mit Stern: Mercedes G und Unimog. Aus Anlass des 40. Geländewagen-Geburtstags gestaltet Mercedes-Benz ein Gipfeltreffen.



Als rustikale Charaktere fahren G und Unimog seit Jahrzehnten auf ihrem ganz eigenen Weg. Und dieser fängt oft dort an, wo für andere bereits Schluss ist - dank ihrer Geländegängigkeit. Derweil ist der Unimog mit seinem Alter von mehr als 70 Jahren gewissermaßen der Vater des G-Modells.



Darüber hinaus teilen Unimog und G-Klasse besondere Robustheit und Langlebigkeit sowie die große Variantenvielfalt, mit der sie fast jeden Kundenwunsch erfüllen können. Kein Wunder, dass sie auch in Hollywood eine glänzende Figur machen: In den Blockbustern " Jurassic World" von 2015 und "Transformers: The Last Knight" aus dem Jahr 2017 standen die zwei Ikonen sogar gemeinsam vor der Kamera.



Ihre Weltpremiere im Januar 2018 bestritt die aktuelle G-Klasse in Detroit mit Arnold Schwarzenegger auf der Bühne. Neben der G-Klasse hatte der Superstar einst auch einen Unimog in seiner Garage stehen.

