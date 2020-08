Gleiche Straße, teurere Versicherung

Der Wohnort beeinflusst den Kfz-Versicherungsbeitrag - und zwar spürbar und zum Teil sehr exakt. Viele Versicherungsgesellschaften berechnen die Beiträge nämlich sogar anhand der Postleitzahl. Beispielberechnungen des Vergleichsportals Check24 zeigen: Der Kfz-Versicherungsbeitrag variiert wegen des unterschiedlichen Post-Codes beispielsweise in der Frankfurter Straße in Köln bei sonst identischen Tarifmerkmalen um bis zu 145 Euro pro Jahr.



Deutliche Unterschiede gibt es auch in der Landsberger Allee in Berlin (143 Euro), der Bergedorfer Straße in Hamburg (118 Euro) oder der Gladbecker Straße in Essen (110 Euro). "Die Versicherer berücksichtigen bei der Beitragsberechnung unter anderem Unfallschwerpunkte", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei Check24. "In Postleitzahlgebieten mit vielen Unfällen müssen Fahrzeughalter deswegen mit höheren Beiträgen rechnen."



Steigt der Versicherungsbeitrag durch Umstufung des Zulassungsbezirks in eine höhere Regionalklasse, haben Verbraucher ein Sonderkündigungsrecht, so die Experten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 24.08.2020