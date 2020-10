Gold für den California 6.1 von Volkswagen

Goldmedaillen werden auch von den Autobauern gern genommen. Denn sie verleihen dem jeweiligen Modell ganz besonderen Glanz. So wie dem neuen California 6.1 aus dem Hause Volkswagen. Denn dieses Fahrzeug hat jetzt die Auszeichnung "Das Goldene Auto Bild Reisemobil 2020" gewonnen. Bei der Leserwahl setzte sich das Kult-Mobil gegen 39 Wettbewerber durch.



In der Kategorie "Camper" stimmten die meisten Leser des Fachmagazin Auto Bild Reisemobil für den California 6.1. In der Kategorie für ausgebaute Kastenwagen erhielt das Multitalent aus Hannover 7,51 Prozent der Stimmen.



Auf Basis der neuesten Generation des Bulli bietet der California je nach Variante bis zu sieben Sitz- und fünf Schlafplätze. Denn bei allen California ist das Aufstelldach mit einem Doppelbett ebenso serienmäßig wie eine Sitzbank, die zum Bett umgeklappt werden kann.



Der California 6.1 von Volkswagen Nutzfahrzeuge ist Großraumlimousine und Reisemobil zugleich. Die Baureihe ist laut Hersteller mit bislang mehr als 190.000 verkauften Exemplaren das erfolgreichste Reisemobil der Welt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 12.10.2020