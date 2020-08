Golf eHybrid und GTE: Der Verkauf startet

Volkswagen setzt die achte Generation des Golf weiter unter Strom - und zwar mit zwei neuen Plug-in-Hybriden namens eHybrid und GTE.



Die beiden Elektrobenziner mit Steckdose unterscheiden sich deutlich. So bringt es der auf möglichst hohen Komfort ausgelegte eHybrid auf 150 kW/204 PS, und zwar ab 39.781,18 Euro. Auf ein "Höchstmaß an sportlicher Performance" setzt laut der Wolfsburger der 180 kW/245 PS starke GTE. Sein Grundpreis: 41.667,40 Euro.



Beide Modelle haben einen im Vergleich zum Plug-in-Hybridantrieb des Vorgängers um 50 Prozent größeren Akku mit einer Kapazität von jetzt 13 kWh. Das soll beim eHybrid für 80, beim GTE immer noch für 62 Kilometer elektrische Reichweite sorgen.



Der Verkauf beider Modelle startet sofort. "Bis zum Ende des Jahres werden insgesamt acht verschiedene Golf- und Golf Variant-Modelle mit einem Hybridantrieb zur Verfügung stehen - damit wird der Golf die am umfangreichsten hybridisierte Baureihe der Marke sein", so ein Sprecher.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 24.08.2020