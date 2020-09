Golf GTI: Die neue Generation kommt

Bereits seit 1976 gehört der Golf GTI zum Angebot von Volkswagen, jetzt steht die nächste Generation in den Startlöchern. Der neue GTI soll digitaler, vernetzter, schärfer geschnitten und fahraktiver als zuvor sein. Er ist ab sofort bestellbar, die Preise beginnen in Deutschland ab 37.607,38 Euro.



GTI-typische Details bleiben auch in der neuen Generation erhalten, verspricht VW. Der Turbomotor entwickelt jetzt 180 kW/245 PS, sein Drehmoment liegt bei 370 Newtonmetern.

