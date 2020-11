Golf startet auch als Alltrack durch

Die neue Generation des Golf Alltrack geht an den Start. Bei der Crossover-Mischung aus Golf Variant und SUV sorgt ein Turbodieselmotor (TDI) mit einer Leistung von 147 kW/200 PS für Vortrieb. Zur Ausstattung gehören eigenständige Stoßfänger, Radlaufverbreiterungen, Seitenschweller und ein Triebwerkunterschutz. Der Preis in Deutschland inklusive Navigationssystem: ab 39.337,64 Euro.



Konzipiert ist der Golf Alltrack laut Hersteller, um alle Straßen und Wege unter allen Bedingungen zu meistern. Mit seinem 4Motion-Allradantrieb, einer um 15 Millimeter vergrößerten Bodenfreiheit und dem Rundumschutz der Karosserie (Radläufe, Schweller und Stoßfängerunterteile) ist er genau dafür gerüstet. Gleichzeitig bietet der bis zu 229 km/h schnelle Volkswagen Raum für fünf Personen plus Gepäck (611 Liter).

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 19.11.2020