Goodyear "bereift" auch E-Sports-Serie

Mit Siegen in der FIA World Endurance Championship und einer neuen Partnerschaft mit dem WTCR (FIA World Touring Car Cup) hat Goodyear sein Comeback im Motorsport gefeiert. Jetzt geht es mit dem Einstieg in die Welt der virtuellen Rennen weiter.



Während Teams und Fans gespannt auf die Wiederaufnahme der Saison warten, hat die Motorsportgemeinde am Simulator Platz genommen, um die Zeit mit Rennen im virtuellen Raum zu überbrücken. E-Sports hat bereits eine treue Fangemeinde, aber die beinahe weltweite Einführung von einfach zugänglichen, fanfreundlichen "Simraces" hat dem digitalen Sport einen weiteren Schub verpasst. Die Fahrer sitzen bei diesen Online-Rennen am eigenen Simulator; die Fans können sich aus der ganzen Welt live zuschalten, wie sie es auch bei der Übertragung eines echten Rennens tun würden.



"Basierend auf den bestehenden Partnerschaften mit führenden Rennserien beteiligt sich Goodyear an den virtuellen Motorsportveranstaltungen für den WTCR und dem 24- Stunden-Rennen von Le Mans", heißt es bei den Reifen-Spezialisten. Goodyear ist exklusiver Reifenlieferant der WTCR, deshalb werden auch alle Fahrzeuge, die an der virtuellen Meisterschaft teilnehmen, mit Goodyear-Reifen ausgestattet sein. Die E-Sports-Serie beginnt am 14. Juni 2020.



Eine ungewohnte Situation: Der Goodyear Eagle F1 SuperSport Tourenwagenreifen feiert damit sein Debüt in der Weltspitze des Tourenwagen Rennsports zunächst virtuell, ehe die ersten realen Rennen starten.



Ebenfalls am Wochenende des 13. und 14. Juni wird das neue Goodyear-Branding erstmals beim virtuellen 24-Stunden-Rennen von Le Mans gezeigt. An diesem Datum war eigentlich die 88. Ausgabe des Langstrecken-Klassikers geplant. Das Goodyear-Branding wird damit zunächst virtuell zu sehen sein, noch vor dem realen Rennen im September.



Ben Crawley, Director Motorsport EMEA bei Goodyear: "E-Sports hat während des Lockdowns unglaublich an Popularität gewonnen. Selbst wenn die echten Rennen bald wieder beginnen, gehen wir davon aus, dass E-Sports noch weiter wachsen wird, da sie eine ganz enge Verbindung zwischen den Fans und ihren Rennsporthelden schaffen können."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 08.06.2020