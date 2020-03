Großartiger Löwe mit viel Liebe zum Detail

Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Beim 508 SW kann es aber eigentlich keine zwei Meinungen geben. Der Mittelklasse-Kombi ist eine Augenweide. Ganz nebenbei sorgt er für viel Fahrspaß.

Gut gebrüllt, Löwe. Was die Designer von Peugeot da auf die Straße gezaubert haben, ist wirklich allererste Sahne. Der 508 SW (ab 32 750 Euro) geizt nicht mit Attraktivität und versprüht auf den ersten Blick den Reiz des Außergewöhnlichen. Ein echter Hingucker, der im Test – auch aufgrund seiner tief blauen Farbe – viel Beachtung erfuhr. Immer wieder Fragen, um was für ein Modell es sich da handelt, regelmäßige Sympathiebekundungen und das stete Gefühl beim Fahrer, dass sich sofort alle Augen auf sein Auto richten, sobald es um die Ecke biegt. Geschickt und mit viel Liebe zum Detail haben die Ingenieure und Designer ein Gesamtkunstwerk geschaffen, das viel Sportsgeist vermittelt, aber in gleichem Maße auch für pure Eleganz und höchsten Komfort steht.

Der neue 508 SW übernimmt zahlreiche Designelemente der Coupé-Limousine 508. Etwa die schlanke Silhouette und die rahmenlosen Türen. Für eine unverwechselbare Frontpartie sorgen die schmalen, senkrechten Tagfahrlichter. In den Ausstattungsniveaus GT (ab 47 500 Euro, Testversion) und Allure mit GT-Line-Paket wird der markante und attraktive Charakter durch den Kühlergrill im Rennflaggenmuster mit verchromter Umrandung zusätzlich verstärkt.

Innen zeigt der Kombi eine edle Verarbeitung diverser Stoff- und Lederoptionen. Nicht umsonst wurde das neue Modell mit dem renommierten Design-Preis „Red Dot Award“ in der Kategorie „Product Design“ ausgezeichnet. Gleichzeitig bleibt der 4,78 Meter lange Wagen praktikabel und bietet ein großzügiges Kofferraumvolumen von bis zu 1780 Litern.

Wenn fünf Mann an Bord sind, die sich übrigens ebenfalls nicht über zu wenig Platz beschweren können, steht immer noch ein üppiger Gepäckraum von 530 Litern zur Verfügung.

Bereits im Einstiegsniveau „Active“ ist der 508 SW mit zahlreichen Fahrerassistenzsystemen wie Spurhalteassistent oder Verkehrsschildererkennung ausgestattet.

Das in den Versionen Allure und GT optionale Nachtsichtsystem „Night Vision“ stellt die Straßensituation bei Dunkelheit im Kombiinstrument dar und ist für das Mittelklassesegment nicht nur außergewöhnlich, sondern auch sehr nützlich. Es arbeitet beeindruckend zuverlässig und präzise.

Das überarbeitete i-Cockpit von Peugeot setzt sich aus einem digitalen, 12,3 Zoll großen Kombiinstrument, einem kompakten Lenkrad und einem Touchscreen zusammen. Dieser misst acht Zoll in der Ausstattungslinie Active und – als HD-Touchscreen – zehn Zoll in den Varianten Allure und GT.

Mit dem i-Cockpit liegen alle Informationen stets im Blickfeld des Fahrers und sämtliche Bedienelemente in intuitiver Position. Der in der Mittelkonsole angebrachte Touchscreen bietet dem Fahrer – nach einer „Kennenlernphase“ – komfortablen Zugriff auf Radio, Klimaanlage und die ab Allure serienmäßige 3D-Echtzeitnavigation sowie Mirror Screen.

Neben den Fahrerassistenzsystemen bringt aber auch das neue Acht-Stufen-Automatikgetriebe EAT8 ein komfortables Fahrgefühl.

Die im 508 SW verwendeten PureTech-Benzin- oder BlueHDi-Dieselmotoren sorgen laut Peugeot für einen effizienten Verbrauch und niedrige Emissionen. Im Test gelang es zwar nicht, die vom Hersteller angegebenen 5,4 Liter Super auf 100 Kilometern einzuhalten. 6,9 Liter Testverbrauch waren aber auch noch im Rahmen.

Der 508 SW wird als Benziner mit Achtgang-Automatik (EAT8) und 1.6-Liter-PureTech-Motoren mit 180 und 225 PS angeboten. Beide erfüllen die Abgasnorm Euro 6d.

Drei Leistungsstufen sind beim BlueHDi-Dieselmotor erhältlich: Der 1.5 BlueHDi mit 130 PS und EAT8 oder Sechsgang-Schaltgetriebe sowie der 2.0 BlueHDi mit 163 oder 177 PS und EAT8. Ergänzt wird das Angebot durch einen Plug-In Hybrid mit 225 PS – ebenfalls mit Automatik.

