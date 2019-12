Großer Luxus rund um den Maybach

Der Maybach ist die größte Luxus-Karosse aus dem Daimler-Konzern. Nicht nur fürs Interieur kommt feinstes Leder zum Einsatz, sondern auch für ein großes Set an Accessoires. Das Leder selbst wird auf pflanzlicher Basis gegerbt und gefärbt. Das Ergebnis des aufwendigen Herstellungsprozesses sind hochwertige, langlebige Leder mit einer angenehmen Haptik und natürlicher Eleganz.



Die Taschenkollektion umfasst sowohl Reise- und Businesstaschen als auch Rucksäcke und Damen-Handtaschen. "The Weekender" ist ein Multitalent für Kurzreisen. Im geräumigen Hauptfach mit separatem Reißverschlussfach außen sowie einer Innentasche mit Lederlasche findet alles Platz, was man so für einen kurzen Trip benötigt. Gepolsterte Tragegriffe sorgen für Komfort auf dem Weg zum Ziel.



Die Laptop- und Dokumententasche "The Adviser" ist ein Begleiter im beruflichen Alltag. Ebenfalls aus exklusivem Rindsleder mit palladiumbeschichteten Beschlägen gefertigt, soll die Tasche durch funktionale Details überzeugen wie das gepolsterte Laptopfach, ein Dokumentenfach, innenliegende Taschen für Kabel, Zubehör und persönliche Gegenstände, sowie ein Außenfach mit Reißverschluss für weitere Utensilien, die man schnell griffbereit haben möchte.



Strapazierfähiges Nylon in Kombination mit natürlich-genarbtem Kalbsleder verleihen dem Business Rucksack "The Excursion" und der Aktentasche "The Slim" einen sportlich-eleganten Touch. Ein besonderes Detail sind die Tragegriffe aus dem Original-Leder der Mercedes-Maybach-Autositze.



Das kleinste Modell in der Kollektion ist "The Posy", eine feminine Handtasche aus Nappaleder mit dezenter Blumenprägung und dekorativer Quaste. Sie kann mit dem abnehmbaren Riemen über der Schulter oder ohne Riemen als Clutch getragen werden und ist in vielen attraktiven Farben erhältlich.



Auch für das standesgemäße Erstellen von Notizen ist gesorgt: Zu diesem Zweck befindet "The Memory" mit seinem Einband aus weichem Lammnappa im Sortiment. Das stilvolle Notizbuch bietet auf 200 Seiten viel Raum. Visiten- oder Kreditkarten und einzelne Notizen können in den Einschubtaschen des Umschlags aufbewahrt werden. Erhältlich ist das Notizbuch in den Farben Schwarz, Tabakbraun und Titangrau.



Und für Augenschutz ist außerdem was Feines im Angebot: Die Sonnen- und Korrektionsbrillen von "Maybach Eyewear" zeichnen sich durch exklusive Materialien, exzellentes Design und beste Handwerkskunst aus. Edle Details aus Naturhorn, feinem Holz oder Acetat schmücken die hochwertigen Modelle. Elemente des ikonischen Logos und des Mercedes-Maybach-Designs sind raffiniert in den Look eingebunden.

