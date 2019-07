Großes Kino: Hankook beim Truck-Grand-Prix

Reifenhersteller Hankook nimmt 2019 zum sechsten Mal am ADAC Truck-Grand-Prix auf dem Nürburgring teil. Damit wolle man als Premium-Reifenerstausrüster der Marken MAN, Mercedes-Benz Trucks, Scania und Schmitz-Cargobull seine etablierte Stellung im europäischen Nutzfahrzeugmarkt unterstreichen, teilt das Unternehmen mit.



Auf etwa 650 Quadratmetern präsentiert Hankook ausgewählte Lkw- und Busreifen seines Portfolios. In der im Fahrerlager gelegenen und für alle Besucher zugänglichen Hankook Brand World werden unter anderem die bekannte Winterreifenlinie SmartControl sowie die Ganzjahresprofile der SmartFlex-Reihe für den Mittelstrecken- und Regionalverkehr in diversen Größen vorgestellt.



"Der Truck-Grand-Prix ist neben der IAA Nutzfahrzeuge eine der wichtigsten europäischen Veranstaltungen für die Branche der schweren gezogenen und ziehenden Einheiten. Ich freue mich mit unserem Vertriebsteam, unseren Kunden und den Besuchern vor Ort, Hankooks neuestes Portfolio im Lkw- und Busreifenbereich zu präsentieren", erklärt Han-Jun Kim, Präsident von Hankook Tire Europe.



Die Profile SmartFlex und SmartControl sind neben vielen weiteren Line-Ups von Hankook in der Erstausrüstung etablierter Truck-Hersteller. So können Flottenkunden verschiedener Modelle des Münchener Lkw-Herstellers MAN bereits in 41 unterschiedlichen Größen auf das Erstausrüstungs-Produktportfolio vertrauen.



Mehr als 40 Reifengrößen werden auf Kundenwunsch ab Werk auf den Mercedes-Benz Trucks Reihen verbaut. Und schließlich können alle Scania Bus- und Lkw-Modelle in 34 Größen zwischen 22.5 und 24 Zoll ausgerüstet werden; darunter fällt auch die R- und S-Baureihe.

