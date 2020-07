Groupe PSA treibt E-Mobilität voran

Die Groupe PSA kündigte eine neue Elektro-Offensive an. Ab 2023 sollen neue Modelle in den C- und D-Segmenten - von der Limousine bis zum SUV - in verschiedenen Regionen der Welt auf den Markt kommen. Diese Fahrzeuge sollen zudem von der neuen, sogenannten Referenzplattform eVMP (Electric Vehicle Modular Platform) profitieren.



Die eVMP-Plattform nutzt den gesamten Unterboden für die Batterie. Durch die Speicherung von 50 kWh Energie pro Meter zwischen den Achsen kann die eVMP-Plattform je nach Karosserie eine vollelektrische Reichweite von 400 bis 650 Kilometern (WLTP-Zyklus) anbieten.



Um eine leistungsfähige Lösung bereitzustellen, die an die jeweiligen Mobilitätsbedürfnisse angepasst ist, können Hybrid-Varianten auf Basis dieser elektrischen Plattform auf bestimmten Märkten angeboten werden. Neben der technischen Leistungsfähigkeit ist die eVMP-Plattform laut der Groupe PSA auch aufgrund der Optimierung von F&E- und Industrialisierungskosten effizient.

Donnerstag, 30.07.2020