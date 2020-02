Grüne Produktion: Daimler Trucks fährt voran

Daimler Trucks, die Lkw-Sparte der Stuttgarter, hat nach eigenen Angaben das Geschäftsjahr 2019 "mit einem soliden Ergebnis abgeschlossen", als dritterfolgreichstes Jahr in der Geschichte des Geschäftsfeldes. Jetzt kündigte das Unternehmen eine ganze Reihe von Aktivitäten zur Umsatz- und Effizienzsteigerung und zu einer nachhaltigeren Produktion an.



Weil die Profitabilität des Unternehmens aktuell als "insgesamt nicht zufriedenstellend" eingestuft wird, wurden weitreichende Effizienzmaßnahmen gestartet. Der Schwerpunkt liegt dabei laut Daimler auf dem europäischen Geschäftssystem, wo die Personalkosten bis 2022 um 300 Millionen Euro reduziert werden sollen. Und: "Mit den zusätzlich geplanten Effizienzverbesserungen treibt Daimler Trucks die Transformation des Geschäftsmodells in eine lokal CO2-neutrale Zukunft konsequent voran", so ein Sprecher.



Zeitgleich startet die E-Mobility Group von Daimler Trucks & Buses eine weltweite Initiative für den Aufbau von Ladeinfrastruktur für batterieelektrische Lkw. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt zunächst auf Ladestationen für die Betriebshöfe von Lkw-Kunden.



Und auch in einem weiteren Bereich geht es vorwärts. So werden Daimler Trucks und Torc Robotics die Erprobung der Technologie für hochautomatisierte Lkw auf US-Highways ausweiten. Die neuen Routen wurden bereits im Januar erfasst, die Tests können in Kürze. Das hochautomatisierte Fahren soll zur Verbesserung der Straßensicherheit und gleichzeitig zur Steigerung der Effizienz in der Logistikbranche beitragen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 18.02.2020