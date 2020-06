Grüne Versicherungskarte wird weiß

Im europäischen Wirtschaftsraum, in Andorra, der Schweiz und Serbien ist sie nicht mehr zwingend nötig: die aktuell noch Grüne Versicherungskarte. Es genügt das gültige Kfz-Kennzeichen. Aber in einigen Ländern wie beispielsweise der Türkei, Russland, Belarus oder Bosnien-Herzegowina dient dieses Dokument weiterhin als Nachweis über eine bestehende Kfz-Haftpflichtversicherung.



Nach mehr als einem halben Jahrhundert steht nun ein Farbwechsel auf weißes Papier an. So können sich Versicherte die Bescheinigung auf Wunsch auch selbst ausdrucken. Das Dokument kommt von der Versicherung per Mail als PDF-Datei. Laut der ARAG-Experten reicht es aber nicht, bei einer Kontrolle das PDF auf dem Smartphone vorzuzeigen. Es wird nach wie vor ein Ausdruck auf Papier benötigt.



Optional besteht aber weiter die Möglichkeit, sich den Nachweis per Post zusenden zu lassen oder ihn beim Versicherer abzuholen. Bis Ende 2020 wird es beide Farben parallel geben, ab 2021 nur noch weiß. Die Grünen Karten dürfen bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit verwendet werden.

