Grünes Licht für Daimler Mobility AG

Im Hause Daimler muss man sich ab sofort einen neuen Namen merken. Denn das Unternehmen schickt jetzt die Daimler Mobility AG an den Start. Diese übernimmt die Aufgaben der Daimler Financial Services AG, so der bisherige Name. Das bedeutet: Die Daimler Mobility AG ist für den gesamten Daimler-Konzern als Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Finanzierung, Leasing, Versicherung und Flottenmanagement tätig.



Außerdem ist das Geschäftsfeld Daimler Mobility ein strategischer Investor in Mobilitätsdienste wie FREE NOW, SHARE NOW oder Blacklane, heißt es in einer Mitteilung. Flexible Nutzungsangebote wie Mercedes-Benz Rent (Mietwagen-Verleih) oder Mercedes me Flexperience (Car-on-demand-Lösung) komplettieren das Mobilitäts-Ökosystem.



Die Daimler Mobility AG wird künftig neben der Mercedes-Benz AG und der Daimler Truck AG eine der drei rechtlich selbständigen Einheiten unter dem großen Dach der Daimler AG sein. "Wir finanzieren Mobilität. Wir versichern Mobilität. Wir entwickeln für unsere Kunden maximal flexible Lösungen wie Miete oder Abo-Modelle. Und wir sind ein aktiver Gesellschafter in mehreren innovativen Mobilitätsdiensten," sagt Franz Reiner, Vorstandsvorsitzender der Daimler Mobility AG. Der neue Name trage dieser Bandbreite Rechnung. Und man biete den Kunden auch Mobilitätslösungen durch Gemeinschaftsunternehmen mit Partnern wie der BMW Group oder der Geely Group Company.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 24.07.2019