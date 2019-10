Günstige Zinsen fürs E-Auto

Weniger Zinsen für den Stromer-Kredit: Mit diesem Angebot will die ADAC SE der Elektromobilität zu mehr Schwung verhelfen. Konkret zahlen Mitglieder für die Finanzierung von E-Autos, Hybriden und Plug-in-Hybriden einen laufzeitunabhängigen Zinssatz von 2,39 Prozent.



Das Angebot der ADAC Finanzdienste GmbH in Kooperation mit der Bank11 ist auf das vierte Quartal 2019 beschränkt und gilt für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge. "Neben unseren günstigen Angeboten für das Leasing und das Laden von Elektroautos soll der Sonderzins ein zusätzlicher Anreiz sein, um bei der nächsten Anschaffung eines Fahrzeuges die Elektromobilität in Erwägung zu ziehen", so ADAC SE-Vorstand Jörg Helten.

