Gut gebrüllt, Löwe

Er ist der Grundpfeiler der Marke Seat, und das seit vier Generationen und mehr als 20 Jahren: der Leon. Das Modell hat der Marke zum Durchbruch in der Automobilindustrie verholfen.



Entworfen von Giorgetto Giugiaro, markierte der erste Seat Leon 1999 den Eintritt der spanischen Automobilmarke in das Segment der Kompaktfahrzeuge. Es verfügte über 180 PS und erreichte damit als erstes Fahrzeug der Marke überhaupt mehr als 150 PS.



Das Design des Leon der zweiten Generation stammt von Walter Maria de Silva. Im Motorsport gewann die zweite Generation 2008 und 2009 vier internationale Titel in der Marken- und Fahrerwertung bei der World Touring Car Championship (WTCC).



Beim Entwurf der dritten Generation war bereits Alejandro Mesonero-Romanos als Chefdesigner federführend. Tatsächlich war der Leon der dritten Generation das erste Kompaktfahrzeug, das über Voll-LED-Technologie verfügte. Darüber hinaus war es der erste Leon, der in den Varianten als Fünftürer, Dreitürer (SC) und als Kombi erhältlich war.



Ein Merkmal, durch das sich der neueste Leon auszeichnet, ist der Technologiesprung. Mesonero-Romanos hat in seinem Design das Erscheinungsbild der vierten Generation komplett überarbeitet und ihm mehr Ausdrucksstärke verliehen - bei gleichzeitiger Beibehaltung des sportlichen Charakters.

