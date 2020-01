Handarbeit: Porsche Taycan ganz exklusiv

Neues Modell, neue Aufträge: Parallel zum Start des vollelektrischen Porsche Taycan wurde in Zuffenhausen die Kapazität der Exclusive Manufaktur deutlich erhöht. Deren Spezialisten bieten Ausstattungselemente, die noch weit über die aus dem auch schon umfangreichen Sonderausstattungs-Katalog hinausgehen.



90 Exclusive-Optionen gibt es für den Taycan. Ganz vorne in der Beliebtheitsskala stehen das in drei Varianten verfügbare Sport-Design-Paket und 21 Zoll große Exclusive-Design-Räder mit Aeroblades aus Carbon. "Ein besonderer Blickfang sind die LED-Matrix-Hauptscheinwerfer mit gletschereisblauen Elementen", heißt es bei dem Sportwagenbauer.



Natürlich lässt sich auch das Innere des Stromers dem speziellen Geschmack seiner Besitzer anpassen. So bringt das Interieur-Paket Carbon großflächig den matt gehaltenen, extrem leichten Kunststoff ins Spiel. Beim Akzent-Paket sind die Leisten in den Türen vorne und hinten in Exterieurfarbe lackiert. Dazu gibt es Sicherheitsgurte in den Farben Graphitblau, Trüffelbraun, Kalkbeige, Kreide, Brombeer, Merantibraun, Atacamabeige, Schiefergrau und Bordeauxrot.



"Für ausgewählte Modelle kann die Porsche Exclusive Manufaktur Kundenwünsche auch außerhalb des 600 Bestelloptionen umfassenden Individualisierungsprogramms umsetzen", so ein Sprecher. Neben den individualisierten Kunden-Fahrzeugen fertigen die mehr als 30 Manufaktur-Spezialisten auch limitierte Kleinserien wie zuletzt die 911 Turbo S Exclusive Series.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 30.01.2020