Hankook auch bei Lkw-Trailern gefragt

Hankook verlängert seine strategische Partnerschaft mit Schmitz Cargobull, Europas führendem Hersteller von Nutzfahrzeug-Trailern, bis 2022.



Damit wird Hankook auch in Zukunft seine für europäische Einsatzbedingungen adaptierten, hochmodernen und besonders wirtschaftlichen Lkw-Trailerbereifungen, mit dem kompletten Reifenportfolio an den Branchenprimus liefern.



Die seit 2013 bestehende Zusammenarbeit wird damit um weitere drei Jahre verlängert. Wie erfolgreich die Kooperation verläuft zeigt sich unter anderem an der Auszeichnung "strategic partnership", die der Trailerhersteller 2017 an Hankook als bisher einzigen Reifenhersteller verliehen hat.



"Hankook ist Erstausrüstungspartner zahlreicher international renommierter Automobil- und Nutzfahrzeughersteller in Europa. Partnerschaften in der Bereifung von Nutzfahrzeugen und Lkw-Trailern sind durch das starke Wachstum der Logistikbranche in den letzten Jahren von immer größerer Bedeutung", sagt Sanghoon Lee, Präsident von Hankook Tire Europe. "Als Branchenführer hat Schmitz Cargobull besonders hohe Anforderungen in Hinblick auf Leistungsfähigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit und wir sind stolz, dass unsere Reifen diese Ansprüche voll erfüllen", ergänzt Dietmar Olbrich, Vize-Präsident Marketing und Sales bei Hankook Reifen Deutschland.



Die Schmitz Cargobull AG mit Sitz im westfälischen Horstmar ist Europas Marktführer im Nutzfahrzeug-Trailersegment. Das Erstausrüstungsgeschäft mit Hankook Lkw-Reifen für Schmitz Cargobull wird sich weiter insbesondere auf den europäischen Markt konzentrieren und aktuell neun Trailer-Dimensionen im 19,5 und 22,5 Zoll-Bereich umfassen, darunter auch die Mega-Trailer Dimension 455/40 R 22.5 der effizienten Hankook e-cube Max-Serie.



Zum Einsatz kommen darüber hinaus auch die besonders laufleistungsstarken e-cube Blue Linien für den Internationalen Fernverkehr, als auch zum Beispiel Baustellenprofile der Hankook SmartWork-Reihe. Ferner die Linien SmartFlex für den Regionalverkehr und die SmartControl Winterbereifungen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 07.02.2020