Hankook belohnt "Helden des Alltags"

Hankook startet mit einer pfiffigen Aktion in die Winterreifen-Saison. Beim Kauf von Winterreifen ab 16 Zoll bei einem teilnehmenden Händler erhalten Kunden eine Montageprämie in Höhe von 20 Euro.



Doch damit nicht genug: Hankook möchte Personen entgegenkommen, die besonders dazu beitragen, das öffentliche Leben in der Corona-Krise aufrechtzuhalten - die "Helden des Alltags". Diese haben zusätzlich die Möglichkeit, kleinere Reifenprofile (13 bis 15 Zoll) einzureichen und trotzdem die 20-Euro-Prämie in Anspruch zu nehmen. Beim Kauf von 16-Zoll-Reifen (oder größer) verdoppelt sich diese Prämie auf 40 Euro.



Hankook spendet zusätzlich für jeden eingelösten Montage-Gutschein fünf Euro an die gemeinnützigen Organisationen "Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V." und die "Bärenherz Stiftung".



Neben der Prämie verlost Hankook unter allen Teilnehmern bis zum 15. November 2020 einen brandneuen Hyundai i30N Performance 2.0 T-GDI. Zugleich erhält der Gewinner die Möglichkeit, am "Hyundai Driving Experience" Fahrtraining 2021 teilzunehmen.



Käufer neuer Winterreifen erhalten beim teilnehmenden Händler einen Flyer mit Teilnahmecode, mit dem sie beim Gewinnspiel für den Hyundai i30N mitmachen können. Der Code sowie die Rechnung über die erworbenen Reifen müssen bis zum 30. November 2020 unter www.hankook-promotion.de eingereicht werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 07.10.2020