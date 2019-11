Hankook: Großer Auftritt auf der Motor Show

Einmal im Jahr wird Essen zum Mekka der Tuning-Fans. Auf der Motor Show dreht sich alles um PS, Beschleunigung, reichlich Chrom und scharfe Kurven. Damit die rasanten Fahrzeuge nicht nur optisch überzeugen, sondern ihre Kraft auch sicher auf den Boden bringen, müssen natürlich die richtigen Reifen her. Wie diese Pneus aussehen könnten, zeigt Hersteller Hankook vom 29. November bis zum 8. Dezember 2019 in Halle 7 am Stand 7A16.



Der Reifenhersteller legt den Fokus auf seine Ultra-High-Performance Reifen. Neben attraktiven Showcars und der "Nürburgring e-Sports Lounge" präsentiert Hankook sein breites Sommer- und Winterreifen Line-up, insbesondere sein aktuelles Flaggschiff: den Ventus S1 evo 3. Er ist das Highlight des Herstellers und wird seit Frühjahr 2019 auf dem europäischen Markt zunächst in 72 Dimensionen von 17 bis 22 Zoll angeboten.



"Wir stellen zum 15. Mal auf der Essen Motor Show aus und freuen uns auf viele interessante Gespräche mit unseren Tuning-begeisterten Fans. Das Tuninggeschäft hat für den deutschen Markt einen hohen Stellenwert. Neben unserem breiten Angebot an Bereifungen für alle Jahreszeiten ist unser neues Flaggschiff Ventus S1 evo 3 das Highlight in diesem Jahr", sagt Dietmar Olbrich Vizepräsident Vertrieb & Marketing von Hankook Reifen Deutschland.



Hankook will mit Renn- und Tuningfahrzeugen auf der Messe die große Affinität, Leidenschaft und Begeisterung des Unternehmens für Tuning und Motorsport demonstrieren. Der Reifenhersteller bleibt nämlich auch für 2020 weiterhin Hauptsponsor und exklusiver Reifenpartner für "TUNE IT! SAFE!", der Kampagne für sicheres und legales Tuning unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.



Die Enthüllung des Kampagnen-Fahrzeugs für 2020 findet auf dem Messestand des VDAT, gleich gegenüber des Hankook Messestandes, statt. "Sicherheit und Ökologie gepaart mit Sportlichkeit sind für uns als Reifenhersteller besonders wichtig. Deshalb engagieren wir uns schon von Anfang an bei der TUNE IT! SAFE!' Kampagne", sagt Roland Hehner, Direktor Vertrieb & Tuning bei Hankook Reifen Deutschland.

