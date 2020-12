Hankook Kinergy 4S 2: Gute Noten für den Allrounder

Autofahrer wollen zu jeder Jahreszeit sicher unterwegs sein. Eine große Rolle spielen dabei die Reifen. Hankook bringt dabei einen echten Allrounder an den Start. Denn beim Ganzjahresreifen Kinergy 4S 2 sparen sich Autofahrer den oft lästigen Reifenwechsel. Den Kinergy gibt es als 4S 2 X auch in einer SUV-Variante gibt.



Die Redaktion des Deutschen Automobil-Magazins Auto Bild Allrad lobt den Hankook Kinergy 4S 2 als Sieger des Ganzjahres-Reifentests: "Allroundtalent mit hervorragenden Fahreigenschaften bei allen Witterungseinflüssen, dynamische Handling-Eigenschaften, harmonisches Lenkverhalten, kurze Schnee- und Nassbremswege."



Als Allwetterreifen ist der Kinergy 4S 2 ein echtes Multitalent und kombiniert spezifische Sommer- und Wintermerkmale eines Reifens, ohne temperaturbedingte Leistungseinbrüche, miteinander. Dabei bietet er eine hohe Zuverlässigkeit bei Nässe, Trockenheit und Schnee. Möglich macht dies unter anderem das laufrichtungsgebundene Profil.



Die V-förmig ineinandergreifenden Profilblöcke stellen auch in der kalten Jahreszeit eine ausreichend hohe Fahrstabilität sicher. Sie werden von extrabreiten, zweistufigen Hauptentwässerungs-Rillen ergänzt, wodurch auch bei starkem Regen Wasser optimal zu den Seiten abgeleitet werden kann.



Das Drainage-System verhindert so Aquaplaning und ist in der Lage, auch Schneematsch effektiver als bisher aus dem Profil zu leiten. Unterstützt werden diese Eigenschaften durch die Laufflächenmischung aus einem hochdichten Silica-Polymer-Verbund, der unter anderem durch einen Anteil an natürlichen Ölen und Harzen für einen sehr guten Nassgriff sorgt.

