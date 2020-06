Happy 100: Mazda spendiert Paket mit Extras

Mazda wird 100 und macht Kunden ein Geburtstagsgeschenk. Es besteht aus einem Ausstattungs-Paket, das zur Feier des Tages nichts extra kostet. Doch die Zeit drängt. Denn das Angebot gilt nur zwischen dem 1. und 19. Juli 2020.



Wer sich in den Jubiläums-Wochen für ein neues Mazda-Modell entscheidet, profitiert mehrfach: Schnellentschlossene Neuwagen-Käufer erhalten unabhängig vom Modell zunächst einmal die teuerste Ausstattungsoption gratis, außerdem will der Hersteller die ab dem 1. Juli 2020 von 19 auf 16 Prozent gesenkte Mehrwertsteuer in vollem Umfang an seine Kunden weitergeben. Darüber hinaus sollen hochwertig ausgestattete und limitierte "Edition100"-Sondermodelle in nahezu jeder Baureihe (ausgenommen Mazda MX-30) verfügbar sein.



Kunden können unter anderem das Sports-Line Plus-Paket im Wert von 3.071 und 3.558 Euro (verfügbar für Mazda CX-5 und Mazda6) wählen. Es beinhaltet unter anderem silbergraue 19-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Hochglanz-Finish, Echtholz-Einlagen und Chromapplikationen im Innenraum, einen schwarzen Dachhimmel, eine Ambientebeleuchtung, eine braune Nappaleder-Ausstattung inklusive Sitzklimatisierung, elektrischer Sitzverstellung und Memory-Funktion sowie eine Sitzheizung auf den äußeren Rücksitzen.

