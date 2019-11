Harley-Davidson: Mit heißem Duo in neue Märkte

Harley-Davidson will neue Märkte erobern. Dafür hat die Kultmarke einen neuen Motor für das mittlere Hubraumsegment gebaut, den Revolution Max. Jetzt zeigt das US-Unternehmen erstmals seine neu entwickelte Plattform und veröffentlicht erste Daten zum Motor.



Der 60-Grad-V-Twin kommt in zwei Varianten auf den Markt: mit 1.250 Kubikzentimetern für die Pan America und mit 975 Kubikzentimetern für die Bronx. Die beiden Neuerscheinungen, die erstmals im Juli 2018 im Rahmen des strategischen Wachstumsplans "More Roads to Harley-Davidson" angekündigt wurden, werden voraussichtlich zum Jahresende 2020 verfügbar sein. Mit ihnen will der US-Hersteller in neue Marktsegmente vorstoßen.



Die neue Harley-Davidson Pan America ist ein moderner Adventure-Tourer, ein Multitool für den harten Einsatz auf ausgedehnten Reisen. Die Bronx ist ein neuer "Streetfighter", der sich durch dynamische Fahrleistungen auszeichnet.



Der neue, flüssigkeitsgekühlte Revolution Max Motor wurde für eine völlig neue Modellfamilie entwickelt. Zugunsten optimal zentralisierter Massen wird das Triebwerk als tragendes Bauteil in den Rahmen integriert, wovon wiederum das Handling profitiert.

