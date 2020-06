Heck und weg: Neues Zubehör für den Eclipse Cross

Mitsubishi bietet diverse Möglichkeiten, das Design des Eclipse Cross mit einer individuellen Note zu unterstreichen. Beispielsweise könne man "mit einer umfangreichen Auswahl an Heckstyling-Zubehör zusätzliche Akzente setzen", heißt es beim deutschen Importeur.



So schmückt und schützt die Edelstahl-Schutzleiste mit dem Modellschriftzug "Eclipse Cross" für 119 Euro die Ladekante. Dazu passen die in Diffusor-Optik gestalteten Applikationen für die Heckschürze in sportlich-robustem Schwarz und in hochwertigem Edelstahl-Look für jeweils 599 Euro. Im Paket gibt es Schutzleiste und Heckschürzen-Applikationen für 649 Euro, das ist ein Preisvorteil von knapp zehn Prozent.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 19.06.2020