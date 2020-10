Heldenhafte Rettung eines Bikers

Marcel Wieseler bemerkte den Unfall eines Motorradfahrers auf einer belebten Kreuzung in Rüthen im Kreis Soest. Er zögerte keine Sekunde und kam dem schwer verletzten Biker zu Hilfe. Für seinen durchdachten und mutigen Einsatz haben Goodyear und der Automobilclub von Deutschland (AvD) Marcel Wieseler zum "Held der Straße" des Monats September 2020 gekürt.



Marcel Wieseler betont, dass sich für ihn vor allem die Teilnahme an Erste-Hilfe-Kursen bei der Bewältigung des Vorfalls als sehr nützlich erwies: "Es war das erste Mal, dass ich bei einem Unfall Erste Hilfe leistete. Ich kann jedem empfehlen, sein Wissen regelmäßig aufzufrischen, dann kann man in Unfallsituationen wirklich schnell und auch ein großes Stück selbstsicherer reagieren."



Goodyear und der AvD suchen Monat für Monat mutige und selbstlose Helden wie Marcel Wieseler. Unterstützt wird die Aktion unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministeriums von der Zeitschrift TRUCKER.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 15.10.2020