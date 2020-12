Hennessey Venom F5: Tornado-Tempo für die Straße

Schnell, schneller, Hennessey Venom F5: Der Hersteller hat jetzt die Serienversion seines Hypercars enthüllt. Die ersten Exemplare werden 2021 an Kunden ausgeliefert. Der athletisch auftretende Sportler soll nicht weniger als "das weltweit aufregendste Allround-Fahrerlebnis und eine unvergleichliche Leistung" bieten.



Dank seiner Leistung von 1.817 PS und einem Drehmoment von 1.617 Newtonmeter (Nm) aus einem 6,6-Liter-V8-Motor mit Doppelturbo, des Gewichts von nur 1.360 Kilo und der ausgefeilten Dynamik sol der F5 in unter drei Sekunden auf 100 und in unter fünf Sekunden auf 200 km/h beschleunigen. Und dann geht es erst so richtig los. Als Höchstgeschwindigkeit peilt man bei Hennessey mehr als 500 km/h an und will das "mit einem transparenten und unabhängig verifizierten Höchstgeschwindigkeitslauf im Jahr 2021" auch dokumentieren.



Kostenpunkt für das technische und designerische Gesamtkunstwerk, über dessen Sinn und Zweck man angesichts einer Gesamtauflage von 24 Exemplaren erst gar nicht diskutieren muss: 2,1 Millionen Dollar, umgerechnet gut 1,7 Millionen Euro. Übrigens: Der Name "F5" leitet sich von der Fujita-Skala für Tornado-Intensität ab - F5 ist die höchste Kategorie mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 512 km/h...

