Highlights der BMW Turbo-Motoren im Rennsport

Für BMW ist die aktuelle Saison im Deutschen Tourenwagen Masters eine besondere. Denn der Münchner Autobauer feiert 2019 "50 Jahre Turbo-Power im Motorsport". In der DTM tritt BMW mit dem P48-Aggregat für den BMW M4 DTM an. Mit dem Vierzylinder-Turbomotor feierte BMW in zwölf Rennen sechs Siege.



Vom ersten Turbo-Motor aus dem Jahr 1969 bis zum aktuellen Aggregat gab es viele Entwicklungsschritte. Der Motor Informations-Dienst (mid) stellt ein paar Highlights der Evolution des BMW Turbo-Motors im Rennsport vor.

