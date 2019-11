Hildegard Müller soll VDA-Chefin werden

Nachdem Namen wie Sigmar Gabriel und Günther Oettinger aufploppten und wieder in der Versenkung verschwanden, scheint der Verband der Automobilindustrie (VDA) jetzt fündig geworden zu sein: Übereinstimmenden Berichten zufolge soll die bisherige Innogy-Netzchefin Hildegard Müller den ausscheidenden Bernhard Mattes beerben.



Die 52-jährige Diplom-Kauffrau aus Rheine im Münsterland war am 10. November überraschend von ihrem Posten als Vorstand für Netz & Infrastruktur von Innogy ausgeschieden - "im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat", wie das Unternehmen mitteilte.



Hildegard Müller war laut Gabor Steingarts "Morning Briefing" Ende der neunziger Jahre Chefin der Jungen Union, dann avancierte sie zur Staatsministerin im Bundeskanzleramt von Angela Merkel. Bis heute soll sie in CSU und CDU gut vernetzt sein.



Und: Sie bringt auch einen grünen Touch mit. Schließlich war die potenzielle VDA-Chefin als Vorstandsmitglied der RWE-Tochter Innogy zuletzt für die Ladeinfrastruktur von E-Autos zuständig. "Ihr Gesprächsfaden zu den Grünen ist intakt", konstatiert Medien-Profi Steingart. Das sei für sie ein Pluspunkt im Kandidaten-Poker gewesen. Denn die Autobosse würden auf eine schwarz-grüne Koalition in Berlin setzen.

