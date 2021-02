Hispano Suiza: Carmen kommt nach München

Der traditionsreiche Hersteller Hispano Suiza expandiert nach Deutschland. Sein mindestens 1,5 Millionen Euro teurer Strom-Flitzer Carmen und dessen sportlichere Variante Carmen Boulogne werden von der Mohr Group in der Motorworld München präsentiert.



"Der Vertrieb unserer vollelektrischen Hypercars in Deutschland ist eine der wichtigsten Herausforderungen, denen wir uns in diesem Jahr stellen werden", so Suque Mateu, Präsident von Hispano Suiza. Und Lorenz M. Mohr, geschäftsführender Gesellschafter der Mohr Group, verspricht: "Wir werden allen Kunden ein großartiges Markenerlebnis bieten und die Carmen selbst wird ihnen den Atem rauben."



Das Zeug dazu hat das Ausnahme-Gefährt zweifellos. Die Attraktion des spanischen Boliden geht beim rasant-eleganten Design los und findet in der Motorisierung ihren Höhepunkt. Bei der Carmen steht eine rein elektrische Leistung von 1.019 PS, bei der Carmen Boulogne von 1.114 PS parat. Das maximale Drehmoment liegt bei 1.600 Newtonmeter (Nm). Mit den 80-kWh-Akkus sollen bis zu 400 Kilometer Reichweite drin sein. Aber ganz sicher nicht, wenn die Spitze von 290 km/h angepeilt wird. Den Standard-Sprint erledigt die Carmen Boulogne laut Hersteller in rund 2,6 Sekunden.



Eine absolute Rarität ist der Strom-Sportler schon jetzt: Nur 19 Exemplare der Carmen werden gebaut, fünf davon in der leichteren und stärkeren Boulogne-Version.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 24.02.2021