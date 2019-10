Honda CR-V i-MMD: E-Auto mit Verbrenner

Diesel raus, Hybrid rein - nach dieser Methode geht Honda bei seinem SUV namens CR-V vor. Neben zwei unterschiedlich starken Versionen mit 1,5-Liter-Benziner gibt es das global sehr erfolgreiche Modell auch mit E-Antrieb und Verbrenner-Unterstützung. Klar ist: Der Honda-Hybrid ist anders als die üblichen Kollegen. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat ausprobiert, wie sich die Technik im Alltag bewährt.



Beim CR-V treibt im Normalfall ein 145 PS starker Benziner einen Generator an, der seinen Strom an einen 184 PS starken Elektromotor liefert - und der nur selbst zum Antrieb beiträgt, wenn stark beschleunigt wird. Das hat den Vorteil, dass der Verbrenner meist im effektivsten Drehzahlbereich zugange ist. Und sich deshalb der Verbrauch in Grenzen hält.



Ein Spritsparwunder ist der rund 1,7 Tonnen schwere CR-V zwar nicht gerade. Aber wenn er artgerecht bewegt wird, also mit etwas gebremstem Schaum, sind 6,0 Liter Verbrauch je 100 Kilometer möglich - laut WLTP-Norm sollen es 5,5 Liter sein, die Werte liegen also relativ nahe beieinander. Wer öfter über die Autobahn heizt, verbraucht deutlich mehr, dafür ist Hondas Hybrid-System namens i-MMD (intelligent Multi-Mode Drive) ebenso wenig geeignet wie etwa das von Toyota, bei dem der E-Motor den Benziner unterstützt.



Als rollendes Verkehrshindernis muss man nicht unterwegs sein, um auf sechs Liter zu kommen. Zwischendurch mal 130 bis 140 Sachen sind durchaus drin, und im Stadt- und Vorstadtverkehr mit vielen Ampeln setzt sich der Hybrid sowieso positiv in Szene. Übrigens: Der Hybrid-Akku mit einer Kapazität von gerade mal einer Kilowattstunde reicht für zwei Kilometer rein elektrische Fortbewegung.



Und für Statistik-Fans: Der Spurt von 0 auf 100 km/h wird vom i-MMD-CR-V in 9,2 Sekunden absolviert, bei 180 Sachen ist Schluss - und dann wird es auch ein wenig laut. Schließlich verfügt das Honda-SUV nicht über ein für Hybride übliches CVT-, sondern über ein Direktgetriebe mit je einem Vorwärts- und Rückwärtsgang. Die getestete AWD-Version konnte jahreszeitlich bedingt nicht beweisen, welches Traktions-Potenzial in ihr steckt.



Auffallend am teilelektrifizierten Honda ist, wie unauffällig sich der Antrieb im Alltagsleben gibt. Zündung an, D-Taste gedrückt, schon kann es losgehen, zunächst flüsterleise, dann mit Verbrenner-Geräuschkulisse. Das ganze Drumrum ist dem der reinen Benzinmodelle sehr ähnlich, allerdings ist der Kofferraum wegen der darunter gepackten Batterie etwas kleiner (479 bis 1.694 Liter) und den Hybrid gibt es nicht als Siebensitzer.



Das Platzangebot vorne und vor allem im Fond ist fast schon üppig, die Japaner haben die Länge von 4,60 Metern geschickt genutzt. Die Bedienung ist typisch Honda, also mit einem Tick japanischer Verspieltheit, aber schnell erlernbar. In der feinsten Version mit Namen Executive machen neben einer Reihe der im "Honda Sensing" enthaltenen elektronischen Helfer unter anderem auch eine Klimatisierungsautomatik mit Zwei-Zonen-Regelung, ein Toter-Winkel-Assistent, die Leder-Ausstattung, ein Panorama-Glasschiebe- und Hebedach, die sensorgesteuerte Heckklappenbedienung, ein beheizbares Lenkrad und beheizbare Vorder- und Rücksitze plus ein Head-up-Display das Autofahrerleben angenehmer und sicherer.



Ein echtes Schnäppchen ist der i-MMD-CR-V nicht. Los geht es bei 32.790 Euro für den Fronttriebler in der Comfort-Version, das getestete Spitzenmodell mit Allradantrieb steht ab 44.290 Euro in der Preisliste. Zum Vergleich: Die Preisspanne bei den Benzinern reicht von 28.990 bis 43.190 Euro.



Jutta Bernhard / mid





Technische Daten Honda CR-V Hybrid AWD Executive



- Länge / Breite / Höhe: 4,60 / 1,86 / 1,69 Meter



- Motor: Vierzylinder-Turbobenziner



- Hubraum: 1.993 ccm



- Leistung: 107 kW/145 PS



- max. Drehmoment: 175 Nm bei 4.000 U/min



- E-Motor: 135 kW/184 PS



- max. Drehmoment: 315 Nm



- Direktgetriebe, Allradantrieb



- 0 bis 100 km/h: 9,2 Sekunden



- Spitze: 180 km/h



- Normverbrauch: 5,5 l/100 km



- CO2-Emissionen: 126 g/km



- Abgasnorm: Euro 6d-Temp



- Preis: ab 44.290 Euro

