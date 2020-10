Honda CR-V jetzt auch als "Sport LIne"

Zuwachs beim Honda CR-V: Das SUV steht jetzt in der neuen Ausstattungslinie "Sport Line" beim Händler und trägt zudem in allen Varianten den e:HEV Schriftzug, der auf seinen serienmäßigen Hybridantrieb hinweist.



Leichte Kosmetik auch im Innenraum - etwa mit silberfarbenen Akzenten und beim "Sport Line" (ab 38.016,80 Euro) mit dunklem Holzdekor an Mittelkonsole und Türen und an der Zierleiste im unteren Bereich des Armaturenbretts. Die Ausstattungsvariante "Elegance" (ab 31.670,92 Euro) wird um abgedunkeltes "Privacy Glass" erweitert, in der Variante "Executive" (ab 40.054,12 Euro) ist jetzt eine kabellose Lademöglichkeit für Smartphones an Bord, heißt es bei Honda.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 23.10.2020