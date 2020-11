Honda e ist Deutschlands "Auto des Jahres" 2021

Renommierter Preis für den Honda e: Der Stromer ist Deutschlands Auto des Jahres 2021. Er konnte sich zunächst als Gewinner in der Kategorie "Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (New Energy)" für das "German Car of the Year"-Finale qualifizieren, das er letztlich für sich entscheiden konnte. Ermittelt wurde Deutschlands Auto des Jahres von 18 Motorjournalisten aus dem deutschsprachigen Raum im Rahmen ausgiebiger Testfahrten.



Den Honda e zeichnet ein nahezu lautloser und lokal emissionsfreier Antrieb aus, außerdem kompakte Abmessungen, ein kleiner Radwendekreis von nur 8,6 Metern, eine ausgewogene Gewichtsverteilung sowie ein niedriger Schwerpunkt. Das One-Pedal-Driving ermöglicht das Beschleunigen und Verzögern mit nur einem Pedal. Die Reichweite beträgt bis zu 222 Kilometer.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 16.11.2020