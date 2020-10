Honda Jazz: Hier spielt die Musik

Kleinwagen sind sympathisch und knuffig. Mit anderen Worten: Autos zum Liebhaben. Im hektischen Verkehrsalltag der Großstädte spielen die Zwerge schnell ihre Vorzüge aus. Vor allem bei der Parkplatzsuche ziehen die City-Flitzer neidvolle Blicke von manchem SUV-Fahrer auf sich. Doch wie sieht es bei Komfort und Konnektivität aus? Auch da brauchen sich Kleinwagen nicht länger zu verstecken, wie sich am Beispiel des neuen Honda Jazz zeigt.



Und wer sich für einen Jazz e:HEV entscheidet, ist in einem Hybrid-Fahrzeug mit Alltagstauglichkeit unterwegs. So lautet jedenfalls die klare Werbe-Botschaft des Herstellers. Der Motor-Informations-Dienst (mid) konnte sich bei einer Stippvisite in der Honda Driving Academy in Erlensee bei Hanau davon überzeugen, dass der neue Jazz auch in Sachen Komfort und Raumangebot den Ton angibt. In dieser Disziplin sind viele Kleinwagen längst erwachsen geworden und bewegen sich auf der Höhe der Zeit.



Doch wie lässt sich der Komfort in einem Kleinwagen steigern? Ganz einfach: Man fängt bei den Sitzen an. Und so haben die Honda-Ingenieure für den neuen Jazz Sitze entwickelt, die über einen stabilisierenden Rahmen und eine unterstützende Auflagenstruktur in Sitzfläche und Rückenlehne verfügen. Diese ersetzt die S-förmige Federung aus dem Vorgängermodell und sorgt dafür, dass die Sitzfläche breiter gestaltet und mit 30 Millimeter dickeren und flexibleren Polstern ausgerüstet werden konnte. Daraus ergibt sich ein deutlich spürbares Plus an Sitzkomfort.



Die optimierte Struktur der Rückenlehne soll auf längeren Fahrten Ermüdungserscheinungen im Bereich von Hüfte und Taille reduzieren. Zudem trage die neue Sitzstruktur dazu bei, dass die Insassen in Kurven oder auf unebener Fahrbahn eine bequeme und stabile Körperhaltung bewahren können, erläutern die Honda-Strategen.



Im oberen Bereich der Lehne werden die Sitze schmaler, um den Rücken der Insassen optimal zu unterstützen und zu umschließen. Dadurch entsteht auch mehr Platz zwischen den Vordersitzen, was die Kommunikation zwischen den Passagieren auf den Vorder- und Rücksitzen erleichtert, heißt es. Auch im Fond sei das Komfort-Niveau gestiegen, teilt Honda mit. Dafür wurden die Polster der Rücksitze um 24 Millimeter verstärkt. Zudem stehen den Insassen jetzt bis zu 989 Millimeter Beinfreiheit zur Verfügung - nicht schlecht für einen Kleinwagen.



"Wir wollen unseren Kunden ultimatives Fahrvergnügen bieten", so Projektleiter Takeki Tanaka. "Dazu haben wir nicht nur sämtliche Komponenten des neuen Jazz - von den verwendeten Sitzmaterialien bis hin zur Gesamtstruktur des Fahrzeugs - neu durchdacht, sondern auch den menschlichen Körper analysiert. Das Ergebnis ist ein Jazz, der seine bewährten Vorzüge bei Platzangebot und Vielseitigkeit mit noch mehr Raffinesse im Alltag verbindet."



Moderne Infotainment- und Konnektivitäts-Features sorgen dafür, dass der neue Jazz bestens vernetzt ist. Besonders stolz sind die Honda-Techniker dabei auf die ergonomische Bedienung, die den Fahrer so wenig wie möglich vom Verkehrsgeschehen auf der Straße ablenken soll. Da ist zum Beispiel der LCD-Touchscreen: Häufig verwendete Funktionen lassen sich laut Hersteller im Vergleich zum Vorgängermodel um 58 Prozent schneller bedienen.



Die Oberfläche wird wie ein Smartphone-Display bedient, mit Wischbewegungen blättert der Nutzer durch Seiten und Listen. Über den Touchscreen oder per Sprachsteuerung können auch vernetzte Infotainment-Dienste aktiviert werden, einschließlich wichtiger Informationen zu Wetter und Parkplätzen, Musik, Navigation, Ortungs- sowie Telefondienste.



Über die Smartphone-App My Honda+ bleiben Fahrzeugbesitzer jederzeit mit ihrem Auto in Verbindung - selbst wenn sie nicht direkt vor Ort sind. Die App bietet Zugriff auf eine Reihe von Fahrzeugfunktionen für mehr Komfort und Sicherheit. Wie im neuen Honda e lassen sich die Konnektivitätsdienste und -anwendungen im neuen Honda Jazz auch per Sprachbefehl über den Honda Personal Assistant ansteuern. Der intuitive Dienst nutzt künstliche Intelligenz (KI), die mit Hilfe eines Kontext-Verständnisses möglichst natürliche Unterhaltungen kreiert und Zugriff auf verschiedene Online-Services gewährt.



Ralf Loweg / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 28.10.2020