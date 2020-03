Hondas neue Konnektivität

Honda setzt auf neue und fortschrittliche Konnektivitäts-Features. Deshalb sind jetzt die My Honda+ App und der Honda Personal Assistant im Honda e sowie im neuen Honda Jazz und Jazz Crosstar verfügbar. Das Ziel: Alle neuen Honda-Modelle sollen über diese modernen Zutaten verfügen.



Mit der Smartphone-App My Honda+ sollen die Autobesitzer jederzeit mit ihrem Auto in Verbindung bleiben, auch dann, wenn sie nicht direkt vor Ort sind. Die neu gestaltete App soll auf einfache und intuitive Weise Zugriff auf eine Reihe von Fahrzeugfunktionen für mehr Komfort und Sicherheit bieten. Unter anderem enthalten ist eine digitale Pannenhilfe.



Die Konnektivitätsdienste und -anwendungen im Honda e und Honda Jazz lassen sich per Sprachbefehl über den Honda Personal Assistant ansteuern. Der intuitive Dienst nutzt künstliche Intelligenz (KI), die mit Hilfe eines Kontext-Verständnisses möglichst natürliche Unterhaltungen kreiert und Zugriff auf verschiedenste Online-Services gewährt.

