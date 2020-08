Hülkenberg kämpft um Formel-1-Zukunft

Deutsche Rennfahrer haben aktuell einen schweren Stand in der Formel 1. Sebastian Vettel muss Ferrari zum Saisonende verlassen, und Nico Hülkenberg ist nur noch als Ersatzmann unterwegs. Und deshalb verhandelt Hülkenberg derzeit mit mehreren Teams über ein festes Cockpit für die nächste Saison.



"Ich führe seit geraumer Zeit Gespräche mit den zwei Teams, wo noch was gehen könnte", sagte Hülkenberg der Zeitschrift "auto motor und sport". Mit welchen Teams er spricht, verrät er aber nicht. Noch nicht gesetzt sind die Fahrer bei den Teams Haas, Alpha Tauri und Alfa Romeo.



Ob sich seine Chancen auf einen Cockpitplatz nach dem guten Rennen in Silverstone verbessert haben, lässt Hülkenberg offen. "Ich weiß nicht, ob das etwas verändert hat. Gefühlt nein. Die Leute dort kennen mich und lassen sich nicht durch ein Rennwochenende beeinflussen."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 12.08.2020