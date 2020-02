Hybrid-Diesel für BMW X5 und X6

Auch bei den SUV-Versionen X5 und X6 schiebt BMW jetzt elektrisch an. So werden die Dreiliter-Dieselmotoren mit einem Mildhybrid-System ausgestattet, das nicht nur mehr gepflegte Durchzugskraft, sondern auch einen niedrigeren Verbrauch und mehr Antriebskomfort mit sich bringen soll. Die ersten Modelle werden im Mai ausgeliefert.



Die neuen Versionen X5 xDrive40d und X6 xDrive40d bringen es dank Biturbo-Aufladung mit variabler Turbinengeometrie schon mal auf muntere 250 kW/340 PS. Das maximale Drehmoment von 700 Nm steht bereits zwischen 1.750 und 2.250 U/min bereit. Unterstützt wird der Verbrenner vom Hybridsystem mit 48-Volt-Technik, das nochmal 8 PS/11 kW zusteuern kann. Unterm Strich entsteht dabei laut BMW "der charakteristische, souveräne Vorwärtsdrang". Die Kraft landet per 8-Gang-Steptronic an allen Rädern. Beide Versionen sprinten in jeweils 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der Normverbrauch je nach Modell und Bereifung: 5,2 bis 6,4 Liter je 100 Kilometer.



BMW verspricht als Folge der unterstützenden Wirkung des 48-Volt-Startergenerators schnelle und komfortable Lastwechselreaktionen. Der Reihen-Sechser lässt sich dadurch auch besonders sanft abschalten und wieder starten, auch eine Segel-Funktion ist möglich, bei der der Motor nicht nur vom Antriebsstrang abgekoppelt, sondern komplett abgeschaltet wird. Zu den Preisen haben sich die Münchner noch nicht geäußert. Zur Orientierung: Der darüber positionierte Spitzendiesel namens X5 M50d ist ab 94.600 Euro zu haben, der X5 xDrive30d mit 265 PS ab 70.800 Euro.

