Hybrid-Jeep auf Jungfernfahrt

Den Jeep Renegade gibt es nun auch als Plug-in-Hybrid (PHEV). Besucher des beliebten Turiner Stadtparks Parco del Valentino können das neu motorisierte Modell erstmals in Bewegung sehen. Das erste PHEV-SUV von Jeep soll jetzt auf der Piazza Vittorio Veneto starten und von dort einen Stadtkurs fahren.



Sowohl Renegade PHEV als auch Compass PHEV begnügen sich laut Hersteller trotz Fahrspaß dank schneller Antriebsreaktion und harmonischer Beschleunigung mit CO2-Emissionen von lediglich bis zu 50 Gramm pro Kilometer. Beide PHEVs verfügen über Batterien, die sowohl vom eingebauten 1,3 Liter großen Turbo-Benzinmotor als auch an der externen Steckdose aufgeladen werden können.



Die rein elektrische Reichweite liegt bei etwa 50 Kilometern, die rein elektrische Höchstgeschwindigkeit bei etwa 130 km/h. Verbrennungsmotor und Elektroantrieb erzeugen zusammen eine Leistung von bis zu 177 kW/240 PS.



Renegade und Compass verbessern mit der Elektrifizierung auch ihre Allrad-Eigenschaften dank des hohen Drehmoments des Elektromotors und der Möglichkeit, es bei Bedarf auf der Straße und im Gelände sehr präzise zu abzurufen.



Die neue elektrische Vierradantriebs-Technologie eAWD versorgt die hinteren Räder statt über eine Kardanwelle direkt mit dem in der Hinterachse eingebauten Elektromotor mit Drehmoment. Dadurch können die beiden Achsen getrennt voneinander gesteuert und das Drehmoment effektiver als bei einem mechanischen System geregelt werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.06.2019