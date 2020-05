Hygiene-Regeln für Autofahrer

Für viele stolze Autobesitzer ist die Pflege ihres Lieblings auf Rädern ein Pflichtprogramm. Es wird gewaschen und poliert, bis das Fahrzeug mit der Sonne um die Wette strahlt. In Zeiten der Corona-Krise kommt zur Schönheit des Autos allerdings noch ein ganz wichtiger Faktor hinzu: die Hygiene. Doch längst nicht jeder weiß, wie der Schutz vor dem gefährlichen Virus im Fahrzeug perfekt funktioniert. Und deshalb geben die Werkstattprofis von A.T.U., dem Marktführer im deutschen Kfz-Service, jetzt wertvolle Tipps, wie das Infektionsrisiko bei Autofahrten effektiv gesenkt werden kann.



Händewaschen oberstes Gebot: Zunächst einmal gelten auch beim Autofahren die allgemeinen Hygiene-Regeln. "Regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife, etwa vor und nach der Fahrt, sollte immer durchgeführt werden", sagt Dr. Klaus-Friedrich Bodmann, Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie vom Klinikum Weiden sowie Vorsitzender der Infektliga.



An Tankstellen empfiehlt sich das Benutzen der bereitgestellten Einweghandschuhe sowie bargeldloses Bezahlen. Um die Hände und Oberflächen auch unterwegs säubern zu können, eignet sich das Mitführen von Desinfektionsmitteln oder Feuchttüchern, die Wasch-Tenside enthalten.



Auf Mitfahrer möglichst verzichten: Grundsätzlich sollte in der Corona-Krise auf Fahrgemeinschaften verzichtet werden, vor allem dann, wenn die Mitfahrer keine Angehörigen des eigenen Hausstandes sind, raten Experten. Lässt sich die Mitnahme von Passagieren nicht vermeiden, dann sollten diese während der Fahrt eine Maske tragen und hinten rechts ins Auto einsteigen, um den größtmöglichen Abstand zum Fahrer zu wahren. Auf Händeschütteln und das Weiterreichen von Gegenständen ist zu verzichten.



Sichere Fahrten mit Taxi und Carsharing: Wer auf einen Mietwagen oder eine Taxifahrt angewiesen ist, sorgt sich wegen eines erhöhten Infektionsrisikos. Carsharing-Anbieter geben zwar an, dass die Reinigungsintervalle verkürzt wurden. Möchte man jedoch auf Nummer sicher gehen, so rät A.T.U-Experte Franz Eiber vor Fahrtantritt Schlüssel, Griffe, Lenkrad, Schalthebel, Handbremshebel und Steuerelemente mit einem Desinfektionsmittel abzuwischen.



"Auf aggressive Reinigungsmittel hingegen verzichtet man besser, um Beschädigungen zu vermeiden", erklärt Eiber. Bei Taxifahrten empfiehlt es sich für den gegenseitigen Schutz von Fahrer und Passagier, hinten rechts Platz zu nehmen, eine Atemmaske zu tragen und möglichst mit EC- oder Kreditkarte zu bezahlen.



Professionelle Fahrzeugdesinfektion: Um das Ansteckungsrisiko, etwa über Schmierinfektionen, im Auto wirksam zu verringern, bietet A.T.U ab sofort einen neuen Service an: Die Desinfektion des Fahrzeug-Innenraums sowie des Lüftungssystem inklusive der Erneuerung des Innenraumfilters. Dabei wurde die Wirksamkeit der Desinfektion bereits erfolgreich nach Norm EN 14476 getestet und das Verfahren als effektives Viruzid bestätigt, teilt das Unternehmen mit.



"Mit unserer neuen Fahrzeugdesinfektion werden nachweislich Viren und Bakterien im Auto unschädlich gemacht. So bieten wir unseren Kunden eine professionelle Lösung und effektiven Schutz vor Viruserkrankungen wie Covid-19", sagt Franz Eiber.



Ralf Loweg / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 19.05.2020