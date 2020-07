Hymer: Neuheiten in Boom-Zeiten

Der Wohn- und Reisemobilsektor boomt, gerade hat das Statistische Bundesamt einen Zulassungszuwachs für den Mai 2020 um 29 Prozent gemeldet. Hersteller Hymer schwimmt auf der Erfolgswelle weit vorne mit - und zeigt parallel dazu eine Reihe von Neuheiten fürs Modelljahr 2021.



So gibt es künftig auch eine teilintegrierte Version des 2019 gezeigten Flaggschiffs B-Klasse Master Line. Der B-ML T 780 übernimmt dessen bewährte Features und kombiniert sie mit den Vorzügen eines Teilintegrierten, wie allen Assistenzsystemen und den Fahreigenschaften. "Sowohl in der Gewichts-, als auch Preisklasse der Premium-Teilintegrierten unter 4,5 Tonnen ist der B-ML T mit seinem Aufbau auf dem Mercedes-Benz Sprinter und dem Hymer SLC-Chassis einzigartig", so Hymer-Chef Christian Bauer. Zu haben ist der Neue ab Juli 2020.



Die Modellpalette im Camper Van-Bereich erweitert Hymer um das ab Herbst 2020 lieferbare Editionsmodell Free 540 "Blue Evolution". Es umfasst mit dem neuen Fiat Multimedia-System inklusive 7 Zoll-Navigation und integrierter Isofix-Kindersitzbefestigung "auch an die neuesten Marktanforderungen angepasste Ausstattungshighlights", so der Hersteller.



Neu und ab sofort zu haben ist der Eriba Nova 590 in den Ausstattungslinien "Trend" und "Ambience". Der Grundriss 590 bietet laut Hersteller ein großzügiges Raumgefühl, zusätzliche Abstellfläche in der Küche, ein geräumiges Heckbad mit separater Komfortdusche und eine gemütliche Rundsitzgruppe.

Donnerstag, 02.07.2020