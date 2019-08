Hyundai: Doppeltes Glück auf dem Nürburgring

Im Regen-Chaos vom Nürburgring hat Hyundai den Durchblick behalten. Nachdem Rallye-Star Thierry Neuville bei seinem Gastauftritt im i30 N TCR einen Start-Ziel-Sieg feierte, sorgte Teamkollege Max Hesse mit dem Erfolg im zweiten Rennen der ADAC TCR Germany am Sonntag für ein perfektes Wochenende für Hyundai. Das Rennen musste wegen Starkregens vorzeitig abgebrochen werden.



Im strömenden Regen auf dem Nürburgring lag Max Hesse zum Zeitpunkt des Abbruchs in Führung, und so konnte der 18-Jährige über seinen zweiten Sieg in der ADAC TCR Germany jubeln. Platz zwei ging an Gaststarter Pascal Eberle im Cupra Leon TCR, Dritter wurde Antti Buri im Audi RS3 LMS, der damit die Tabellenführung in der ADAC TCR Germany behauptete.



"Das Rennen war unglaublich. So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Hesse, der am Vortag hinter Gaststarter und Rallye-Superstar Thierry Neuville Zweiter geworden war: "Es hat sich ausgezahlt, dass wir so lange draußen und auf Slicks geblieben sind. Die letzten zwei Runden sind unfahrbar gewesen. Es war richtig, das Rennen zu diesem Zeitpunkt zu unterbrechen."



Für Thierry Neuville war der Gaststart damit ein gelungenes Warm-up für die ADAC Rallye Deutschland. "Das hat extrem viel Spaß gemacht. Wenn das Resultat stimmt, macht es immer Spaß", sagte der Belgier. Der Start sei das Schwierigste gewesen. Danach habe er sich darauf konzentriert, die immer Ideallinie zu treffen und die Runden sauber zu fahren", sagte Neuville: "Das ist mir gut gelungen, nur am Ende haben die Reifen dann etwas abgebaut und ich musste schauen, dass ich gut ins Ziel komme." Bei der Vorbereitung kann ja beim nächsten Einsatz auf der Rallye-Piste nicht mehr viel schiefgegen.

