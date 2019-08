Hyundai entwickelt ersten elektrischen Rennwagen

Elektrischer Motorsport ist auf dem Vormarsch. Seit dem Siegeszug der Formel E zieht es immer mehr Hersteller auch auf der Rennstrecke ins Reich der Stromer. Da verwundert es nicht, dass Hyundai Motorsport jetzt seinen ersten rein elektrisch angetriebenen Rennwagen entwickelt.



Mit dem Fahrzeug, das am Firmensitz im unterfränkischen Alzenau aufgebaut wird, solle ein neues Zeitalter für das dort ansässige Unternehmen beginnen, heißt es. Premiere feiert der E-Renner am 10. September 2019 auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main.



Noch macht Hyundai ein Geheimnis aus seinem Elektro-Renner. Erste Eindrücke des Fahrzeugs gibt es in Videos auf den Social-Media-Kanälen von Hyundai Motorsport zu sehen. Damit soll den Fans wohl Appetit auf einen IAA-Besuch gemacht werden.



"Für Hyundai Motorsport beginnt nun eine neue Ära. Schon seit vielen Monaten arbeitet unser Team hart an dem elektrisch angetriebenen Fahrzeug. Schon bald werden wir die Früchte dieser Arbeit präsentieren können", sagt Teamdirektor Andrea Adamo. Das neue Kapitel sei eine logische Erweiterung der Motorsport-Aktivitäten. Es greife die aktuellen Entwicklungen und Innovationen der Autoindustrie auf. "Anfang September ist die Wartezeit vorbei, dann feiert der neue Rennwagen auf der IAA in Frankfurt seine große Premiere."



Seit der Gründung 2012 hat sich das Unternehmen im Rallye-Sport und auf der Rundstrecke etabliert. In der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) führt das Team, das 2019 seine sechste Saison bestreitet, aktuell die hart umkämpfte Markenwertung an. Auch die im September 2015 gegründete Kundensport-Abteilung hat bereits zahlreiche Erfolge gefeiert: Die Modelle i20 R5, i30 N TCR und Veloster N TCR sammelten seitdem weltweit Rennsiege und Titel.

